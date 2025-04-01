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Названа дата визита премьера Белоруссии в Россию

Премьер Белоруссии Турчин 7 апреля совершит официальный визит в Россию
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Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин совершит официальный визит в Российскую Федерацию 7 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Ожидается, что во время визита в Москву Турчин проведет переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. На совещании в правительстве, посвященном подготовке к поездке в столицу РФ, Турчин отметил, что Белоруссия и Россия добились значительных успехов в сотрудничестве, однако предстоит реализовать еще множество проектов, включая формирование объединенных энергетических рынков.

«Предстоит еще многое сделать. Это в первую очередь активизация цифровой повестки, завершение работы по созданию объединенных энергетических рынков, формированию единой промышленной политики, дальнейшая унификация регулирования транспортного рынка, выравнивание условий деятельности субъектов хозяйствования», — сказал белорусский премьер.

1 апреля заместитель премьер-министра республики Юрий Шулейко заявлял, что правительство Белоруссии рассматривает промышленную кооперацию в качестве одного из приоритетных направлений взаимодействия с Пензенской областью.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона Олегом Мельниченко говорил, что Белоруссия и Россия должны ориентироваться только на свои экономические возможности. Наряду с этим Лукашенко призвал обдумывать предложения других государств об экономическом сотрудничестве.

Ранее Мишустин провел переговоры с премьером Белоруссии.

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