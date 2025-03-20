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Мишустин провел переговоры с премьером Белоруссии

Мишустин и премьер Белоруссии обсудили по телефону экономическое сотрудничество
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и новый премьер Белоруссии Александр Турчин провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

По ее информации, глава российского кабмина во время беседы лично поздравил Турчина с назначением на пост премьера Белоруссии. Кроме того, стороны затронули актуальные вопросы экономического сотрудничества двух стран и интеграционного взаимодействия в Союзном государстве.

«Главы правительств обсудили также график предстоящих контактов», — добавили в пресс-службе.

18 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в ходе визита в Москву президент России Владимир Путин поручил снять нерешенные в белорусско-российских отношениях вопросы по нефти и газу.

13 марта Путин заявил во время переговоров Лукашенко, что в сфере экономики у России и Белоруссии все развивается наилучшим образом. По его словам, товарооборот между двумя государствами вырос на 5,7% и достиг рекордного уровня.

Ранее Лукашенко сделал заявление о Белоруссии в составе России.

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