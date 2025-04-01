Лукашенко призвал Белоруссию и Россию «ориентироваться на свое» в экономике

Лукашенко: Белоруссия и РФ должны ориентироваться на свое в экономике

Белоруссия и Россия должны ориентироваться только на свои экономические возможности. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко, Лукашенко цитирует ТАСС.

«В очередной раз следует сказать, что все будет зависеть от нас. Надо ориентироваться только на свои возможности. А если что-то прибудет извне, мы будем только рады»‎, — сказал президент.

Наряду с этим Лукашенко призвал обдумывать предложения других государств об экономическом сотрудничестве.

В начале марта этого года новый премьер-министр Белоруссии Александр Турчин заявил, что какой-либо существенной коррекции экономического курса страны ждать не стоит. По его словам, самое главное — обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие страны и улучшать качество жизни людей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Александра Турчина премьер-министром страны 10 марта.

С 2010 по 2015 годы Турчин являлся председателем комитета экономики, а позже — заместителем главы Минской области в Минском областном исполнительном комитете. В 2015-м он стал помощником президента Белоруссии — главным инспектором по Гомельской области, в 2018 году — первым вице-премьером страны. В 2019-м Турчин возглавил Минский облисполком, а в конце прошлого года получил Орден Отечества III степени.

Ранее Лукашенко предупредил о последствиях нападения на Белоруссию.