Белоруссия предложила российскому региону развивать кооперацию

Правительство Белоруссии рассматривает промышленную кооперацию в качестве одного из приоритетных направлений взаимодействия с Пензенской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя премьер-министра республики Юрия Шулейко.

«Одним из ключевых направлений двустороннего взаимодействия становится промышленная кооперация», — заявил вице-премьер Белоруссии.

В частности Шулейко отметил значительный потенциал в сфере производства станочного оборудования. Также рост может быть в увеличении поставок белорусской пассажирской и коммунальной техники в российский регион.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко 1 апреля заявил, что Белоруссия и Россия должны ориентироваться только на свои экономические возможности. Наряду с этим Лукашенко призвал обдумывать предложения других государств об экономическом сотрудничестве.

Ранее Лукашенко назначил Александра Турчина премьер-министром Белоруссии.