Путин в Москве встретился с президентом Республики Сербской

Президент России Владимир Путин принял в Кремле руководителя Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорада Додика, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что Додик прибыл в Москву, несмотря на инициированный против него офисом Интерпола в Сараеве международный розыск. Он добавил, что планирует посетить Москву 9 мая - на празднование 80-летия Дня Победы.

31 марта Додик прибыл в российскую столицу с официальным визитом. Президент Республики Сербской рассказал, что каждая его поездка в РФ начинается с посещения Могилы Неизвестного солдата.

15 марта Милорад Додик дал интервью для журнала The American Conservative, в ходе которого обвинил лидеров европейских стран в попытке сформировать блок против президента США Дональда Трампа. Как он сказал, причиной для таких действий могло послужить нежелание нынешних американских властей поддерживать мир, в котором возможна ситуация, произошедшая на выборах главы государства в Румынии. Речь идет об аннулировании итогов голосования и последующей выдаче ордера на арест одного из кандидатов Кэлина Джорджеску.

Ранее признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН Высокого представителя в БиГ.