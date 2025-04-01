Лавров заявил, что РФ передала США данные по мораторию на удары по энергетике

МИД: РФ передала США список нарушений Украиной моратория на удары по энергетике

Российские власти передали США информацию, касающуюся случаев нарушения Украиной моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

По его словам, глава военного ведомства страны Андрей Белоусов в ходе оперативного совещания постоянных членов Совета безопасности РФ рассказал о последних атаках Украины на энергетические объекты. Соответствующий перечень был передан помощнику американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Майку Уолтцу.

«Я направил этот перечень государственному секретарю США Марко Рубио, и мы направили его нашим представителям в ООН и ОБСЕ», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что представители РФ при данных международных организациях смогут наглядно показать международному сообществу, чего стоят обещания украинского руководства.

1 апреля российский лидер Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. В ходе встречи он обратился к Белоусову с просьбой представить доклад по ситуации с мораторием на удары по объектам энергетической инфраструктуры.

До этого журналисты РИА Новости сообщили, что Украина в период с 18 по 31 марта нарушила соглашение о приостановке атак на энергетические объекты 23 раза.

Ранее в Госдуме оценили возможность выхода страны из моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры.