В Госдуме заявили, что Россия может выйти из энергетического перемирия

Шеремет: РФ выйдет из энергетического перемирия, если США не остановят Украину

Россия может выйти из договоренности по мораторию на удары по энергообъектам Украины, так как Киев не соблюдает свои обязательства. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат ГД Михаил Шеремет.

«Режим Зеленского, видимо, воспринял наш добрый жест за слабость. Пока Россия неукоснительно соблюдает условия достигнутых с США договоренностей об отказе ударов по энергетическим объектам Украины, киевский режим продолжает свои варварские атаки… Нет смысла односторонне соблюдать договоренности», - подчеркнул он.

Шеремет напомнил, что Киев совершил попытку ударить по газовому хранилищу в Крыму, а также атаковал газоизмерительную станцию «Суджа».

Несмотря на действующие договоренности об отказе от атак на энергетические объекты, утром 28 марта ВСУ ударили по ГИС «Суджа», сообщило Минобороны РФ. Станцию атаковали из РСЗО HIMARS, Следственный комитет возбудил уголовное дело. В России считают публично заявленные обязательства Украины о прекращении атак на энергообъекты «очередной уловкой» Владимира Зеленского. Что еще говорят об ударе по «Судже» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генсек ООН рассказал об участии в урегулировании конфликта на Украине.