Путин попросил доложить об исполнении моратория на удары по энергообъектам РФ и Украины

Путин запросил у Белоусова доклад по мораторию на удары по энергообъектам

Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности запросил у министра обороны Андрея Белоусова доклад по ситуации с мораторием на удары по энергообъектам. Об этом сообщает ТАСС.

«Хотел бы задать вопрос Белоусову Андрею Рэмовичу по поводу того, как у нас исполняются договоренности, связанные с прекращением взаимных ударов по энергосистемам между Россией и Украиной», — сказал Путин.

Первое официальное заявление об ограничении ударов Кремль опубликовал 25 марта вечером по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Также Москва опубликовала список объектов, подпадающих под действие моратория на удары.

Российская сторона придерживается позиции, что мораторий на удары по энергообъектам вступил в силу 18 марта 2025 года, так как в этот день президент России Владимир Путин отдал военным приказ не бить по энергоинфраструктуре Украины.

Ранее в РФ подсчитали, сколько раз Украина нарушила соглашение об ударах по энергообъектам.