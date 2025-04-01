Глава МИД КНР рассказал, с чего началась дружба Москвы и Пекина

Глава МИД КНР Ван И: дружба с Россией началась с совместной борьбы с фашизмом

Нерушимая дружба между Россией и КНР началась с их совместного сопротивления фашизму и милитаризму в годы Второй мировой войны. Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявил китайский министр иностранных дел Ван И, который находится в Москве с официальным визитом.

Дипломат отметил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в текущем году жители КНР отмечают годовщину Победы в Войне сопротивления японским захватчикам.

«Будучи основными театрами военных действий в Азии и Европе, в жестокой войне между добром и злом, КНР и Россия были основными силами в совместной борьбе против фашизма и милитаризма. <...> Наши страны заложили узы нерушимой дружбы в совместном сопротивлении во Второй мировой войне, которые послужили мощным импульсом <...> развитию двусторонних отношений», — сказал Ван И.

Министр подчеркнул, что русские и китайцы внесли значительный вклад в победу в мировой антифашистской войне. При этом, чтобы защитить свой суверенитет, жители России и КНР заплатили огромную цену и столкнулись с множеством лишений.

31 марта представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин планирует провести встречу с Ван И в ходе его трехдневной поездки в Москву. Однако он не стал уточнять, в какой из дней могут состояться переговоры.

Ранее в министерстве иностранных дел России назвали дату визита китайского лидера Си Цзиньпина в страну.