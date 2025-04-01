Путин оценил уровень отношений России и Китая

Путин удовлетворен тем, как развиваются отношения РФ и КНР

Президент России Владимир Путин рассказал, что удовлетворен динамикой развития российско-китайских отношений. Об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И, передает ТАСС.

«Мы хотим выразить удовлетворение тем, как развиваются наши отношения, в том числе и при прямой поддержке наших министерств иностранных дел», — сказал Путин.

Ван И прибыл в Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят перспективы дальнейшего развития российско-китайских отношений, взаимодействие на высшем уровне и актуальные проблемы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Украине.

Ван И заявил, что благодаря лидерам КНР и РФ Си Цзиньпину и Владимиру Путину отношения двух стран уверенно развиваются.

Ранее глава МИД КНР заявил, что Россия и США сделали первый шаг по нормализации отношений.