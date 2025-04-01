Ван И оценил уровень отношений России и Китая

Ван И: Путин и Си Цзиньпин сориентировали отношения РФ и КНР на движение вперед

Благодаря лидерам КНР и РФ Си Цзиньпину и Владимиру Путину отношения двух стран уверенно развиваются. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с российским коллегой РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

«Лидеры двух стран сориентировали китайско-российские отношения на уверенное движение вперед в условиях невиданных за столетие великих перемен и поставили новые важные задачи для дальнейшего углубления всестороннего стратегического взаимодействия», — сказал глава МИД КНР.

Ван И прибыл в Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят перспективы дальнейшего развития российско-китайских отношений, взаимодействие на высшем уровне и актуальные проблемы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин может принять Ван И в ближайшие дни.

Ранее глава МИД КНР заявил, что Россия и США сделали первый шаг по нормализации отношений.