В МИД КНР заявили о широких перспективах сотрудничества

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, что перед КНР и РФ открываются широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС.
«Не будем топтаться на месте в сфере развития двусторонних отношений, перед нами самые широкие перспективы», — сказал дипломат.
1 апреля он также заявлял, что решения России и США несут долю ответственности за глобальную стратегическую стабильность, от их решений будет зависеть конфигурация мироустройства.
Ван И прибыл в Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят перспективы дальнейшего развития российско-китайских отношений, взаимодействие на высшем уровне и актуальные проблемы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Украине.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин может принять Ван И в ближайшие дни.
Ранее глава МИД Китая заявил о нерушимости отношений Пекина и Москвы