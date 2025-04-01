В МИД КНР заявили о широких перспективах сотрудничества

Глава МИД КНР Ван И: у КНР и РФ широкие перспективы дальнейшего сотрудничества

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, что перед КНР и РФ открываются широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС.

«Не будем топтаться на месте в сфере развития двусторонних отношений, перед нами самые широкие перспективы», — сказал дипломат.

1 апреля он также заявлял, что решения России и США несут долю ответственности за глобальную стратегическую стабильность, от их решений будет зависеть конфигурация мироустройства.

Ван И прибыл в Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят перспективы дальнейшего развития российско-китайских отношений, взаимодействие на высшем уровне и актуальные проблемы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин может принять Ван И в ближайшие дни.

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