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В Кремле подтвердили встречу главы МИД Китая с Путиным

Песков: мы рассчитываем, что Путин примет главу МИД Китая Ван И
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IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Президент России Владимир Путин планирует принять министра иностранных дел Китая Ван И во время его трехдневного визита в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Да, мы рассчитываем на то, что президент Путин примет господина Ван И, и они смогут пообщаться», — сказал представитель Кремля.

Однако он не стал уточнять, в какой из трех дней состоится эта встреча, а также о чем будут говорить министр с Путиным. В частности, затронут ли они в ходе своей беседы украинский вопрос.

По словам Пескова, президенты Китая и России всегда принимают высокопоставленные делегации, когда те бывают в одной из двух стран. Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что Путин и Ван И давно знакомы. Он назвал Китай старыми добрыми друзьями и партнерами России.

Ван И прибыл в Россию с официальным визитом 31 марта. Он планирует пробыть в нашей стране три дня.

До этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Москву 9 мая, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях в честь победы в Великой Отечественной войне. В ответ Владимир Путин приедет в Китай в конце августа-сентябре на 80-ю годовщину победы над японским милитаризмом.

Ранее Китай отказался участвовать в диалоге России и США.

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