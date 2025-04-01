В МИД Китая рассказали, на что повлияют решения России и США

Ван И: от решений России и США будет зависеть конфигурация мироустройства

Решения России и США несут долю ответственности за глобальную стратегическую стабильность, от их решений будет зависеть конфигурация мироустройства. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД КНР Ван И.

«Россия и США — ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, несут на себе весомую долю ответственности за мир и спокойствие на планете, в первую очередь глобальную стратегическую стабильность», — заявил он.

По словам министра, отношения между российской и американской сторонами будут находиться в постоянном фокусе внимания мирового сообщества.

В ходе этого же интервью Ван И отметил, что сотрудничество России и Китая подобно экспрессу — поезд идет вперед, меняются лишь пейзажи.

Глава китайского внешнеполитического ведомства приехал в Россию с официальным визитом в понедельник, 31 марта. Его визит продлится до среды, 2 апреля. Ван И встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ключевые международные вопросы, включая мирное урегулирование на Украине.

Ранее Ван И назвал русских сильной нацией.