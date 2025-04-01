Глава МИД Китая заявил о нерушимости отношений Пекина и Москвы

Глава МИД КНР Ван И: отношения Китая и России нерушимы и крепки как гора Тайшань

Отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики нерушимы и крепки, Пекин поддерживает Москву. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И.

Дипломат подчеркнул, что отношения двух стран выдержали испытания международной турбулентностью, временем, сейчас они они «крепки как гора Тайшань».

По словам Ван И, Китай полностью понимает и поддерживает Россию, «которая защищает свои законные права и интересы дипломатическими средствами».

Глава китайского МИД также осудил предположения о том, что президент США Дональд Трамп якобы пытается через поддержку России поссорить ее с Китаем. Ван И назвал эти манипуляции рецидивами «отжившего конфронтационно-блокового мышления».

Ван И прибыл в Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят перспективы дальнейшего развития российско-китайских отношений, взаимодействие на высшем уровне и актуальные проблемы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин может принять Ван И в ближайшие дни.

Ранее глава МИД КНР заявил, что Россия и США сделали первый шаг по нормализации отношений.