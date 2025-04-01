Путин обозначил одну из тем обсуждения на оперативном совещании Совбеза РФ

Путин на совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить борьбу с терроризмом

Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности страны предложил обсудить дополнительные меры по борьбе с терроризмом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Мы обсудим сегодня дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой», — сказал глава государства в начале встречи.

Как отметил российский лидер, этот вопрос имеет большое значение. Он добавил, что доклад по теме подготовил директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что во второй половине дня 1 апреля Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. По его словам, встреча состоится в формате видеоконференции.

19 марта российский лидер принял участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. В ходе мероприятия он заявил о необходимости принципиально и решительно бороться с экстремизмом и публичными призывами к осуществлению террористической деятельности.

Ранее Путин обвинил украинские специальные службы в организации большинства терактов в РФ, совершенных за последний год.