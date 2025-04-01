Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин 1 апреля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, сегодня российский президент работает в Кремле.

«После 15:00 он проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности. На видеоконференции будет открытая вступительная часть. Президент обозначит тему, даст комментарии», — сказал Песков.

1 апреля Путин подписал закон, по которому в этом году в трех субъектах страны (Москва, Санкт-Петербург, Липецкая область) будет проведен эксперимент по сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) только по двум предметам. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Также президент России назначил генерал-лейтенанта Вячеслава Бутко заместителем главы МЧС России. Указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Ранее стало известно о планах ЕС возобновить общение с Путиным.