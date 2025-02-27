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Путин заявил, что большинство терактов в РФ за год спланировано спецслужбами Украины

Путин: более половины терактов в России за год спланировано спецслужбами Украины
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Александр Казаков/РИА Новости

В России за последний год выросло число террористических преступлений, более половины из которых спланировали и организовали спецслужбы Украины и их кураторы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, сообщили в пресс-службе Кремля.

Он поручил ФСБ продолжить работу по всем профильным направлениям, в том числе по борьбе с международным терроризмом.

Глава государства также отметил, что Федеральной службе безопасности, другим ведомствам и правоохранительным органам необходимо максимально эффективно использовать силы и средства, которые у них есть. Они должны уделять особое внимание превентивным мерам, повышению антитеррористической защищенности военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктуры, сказал российский лидер.

21 февраля сообщалось, что сотрудники ФСБ сорвали планы по совершению терактов в местах дислокации военнослужащих. На территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края выявлена и пресечена деятельность восьми граждан РФ.

Ранее сообщалось, что в России увеличился спрос на страхование от терактов и диверсий.

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