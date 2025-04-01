Некоторые школьники в РФ смогут сдать ОГЭ по двум предметам вместо четырех

Путин подписал закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому в 2025 году в трех субъектах страны будет проведен эксперимент по сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) только по двум предметам. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Эксперимент проводится в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, в Липецкой области», — говорится в тексте.

Теперь школьникам, которые не планируют идти в 10 класс, не надо будет сдавать ОГЭ по четырем предметам. Выпускникам придется написать экзамен только по русскому языку и математике, после чего они смогут получить аттестат о среднем общем образовании. При этом успешно сданных ОГЭ по этим предметам будет достаточно, чтобы дети смогли поступить в колледж.

Если девятиклассник намерен продолжить обучение в школе, он должен будет сдать экзамены по четырем предметам. Однако, если ребенок не сможет набрать необходимое количество баллов для зачисления в 10 класс, он получит преимущество при поступлении в колледжи в субъектах, где проводится эксперимент.

«Целью эксперимента является предоставление дополнительных возможностей лицам, освоившим образовательные программы основного общего образования, для получения среднего профессионального образования, а также удовлетворение потребности рынка труда <...> в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена», — отмечается в документе.

Закон вступил в силу в день его официального опубликования. Ожидается, что эксперимент завершится 31 декабря 2025 года.

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