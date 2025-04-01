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Песков ответил на слова Стубба о возобновлении контактов с Россией

Песков: свести отношения к нулю решила Финляндия, Россия открыта к контактам

Российская сторона никогда не хотела портить отношения с другими государствами, то же относится к Финляндии. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом, он прокомментировал высказывание президента Финляндии Александра Стубба на пресс-конференции в Лондоне. Он заявил, что европейские страны начали обсуждать возможность возобновления контактов с Россией.

«Россия выступала и выступает за развитие добрых взаимоотношений. С Финляндией и Швецией у нас не было проблем, было сотрудничество», — заявил он.

По словам Пескова, эти государства самостоятельно приняли решение свести отношения с Россией к нулю. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин говорил, что наша страна всегда открыта к нормальным отношениям с теми, кто этого желает.

До этого стало известно, что Российская Федерация и США на встрече в Саудовской Аравии договорились наладить диалог по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, энергетике и космосе.

Ранее в МИД РФ заявили, что в ЕС жалеют, что отвергли предложения Путина о безопасности в 2021 году.

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