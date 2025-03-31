МИД РФ: в ЕС жалеют, что отвергли предложения Путина о безопасности в 2021 году

Ряд европейских политиков сожалеют, что не приняли выдвинутые в 2021 году российским лидером Владимиром Путиным предложения по вопросам безопасности. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.

По его словам, некоторые представители ЕС задним числом сожалели, что «по-хамски» отвергли российские предложения по вопросу безопасности на континенте. Логвинов указал, что нынешние европейские элиты не способны оценить факт, что на протяжении 80 лет жили в мире.

Дипломат также напомнил, что само появление евроинтеграционного проекта стало возможным благодаря миру, который воцарился благодаря подвигу советского народа.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. 26 января США и НАТО передали свои письменные ответы на предложения России. Как заявил 1 февраля президент РФ Владимир Путин, США и НАТО в своих ответах на российские предложения о гарантиях безопасности проигнорировали принципиальные требования Москвы.

Ранее в США объяснили злость Трампа на Путина.