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США и Россия договорились возобновить связи в нескольких сферах

МИД: Россия и США договорились возобновить связи в энергетике и космосе
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Maxim Shemetov/Reuters

Российская Федерация и США на встрече в Саудовской Аравии договорились наладить диалог по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, энергетике и космосе. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«Достигнуты договоренности о налаживании диалога по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, включая энергетику, космос и другие сферы, представляющие взаимный интерес», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры делегаций США и РФ. Встреча была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч президентов двух стран. Российскую делегацию представляли помощник лидера РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее в Госдуме назвали переговоры РФ и США в Эр-Рияде разговором «по душам».

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