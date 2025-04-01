В Еврокомиссии высказались о переговорах с США о тарифах

Фон дер Ляйен: ЕК намерена вести с США переговоры о тарифах с позиции силы

Европейская комиссия (ЕК) подготовила пакет мер в ответ на тарифы США, чтобы найти выход из торгового конфликта. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«ЕК подготовила план жестких ответных мер, которые будут введены в действие, если не удастся найти переговорное решение», — сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия нацелена на переговоры с США, но намерена вести их с позиции силы.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз будет защищать свои интересы, если президент США Дональд Трамп введет пошлины в 200% на алкоголь из стран блока.

Накануне Трамп заявил, что если ЕС не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков. Он также анонсировал введение пошлин в 25% на товары из европейских государств, в том числе автомобили.

Ранее Эммануэль Макрон заявил о подготовке ответных мер против США в случае введения пошлин.