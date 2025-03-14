В ЕС высказались о возможном введении пошлин в 200% со стороны США

Каллас: ЕС будет защищать интересы, если США введут пошлины в 200%

Европейский союз будет защищать свои интересы, если президент США Дональд Трамп введет пошлины в 200% на алкоголь из стран блока. Об этом в интервью Bloomberg заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Мы сохраняем хладнокровие и, конечно, готовы действовать и защищать свои интересы, когда это необходимо», — сказала она.

Накануне Трамп заявил, что если ЕС не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков.

26 февраля Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на товары из европейских государств, в том числе автомобили. По его словам, Вашингтон объявит о принятии соответствующего решения в скором времени.

12 марта в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз примет ответные меры в связи с решением США ввести пошлины на товары, поставляемые из стран — членов регионального содружества.

Ранее в России также предложили ввести пошлины в 200% на французское вино.