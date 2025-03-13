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Трамп пригрозил пошлинами в 200% на весь алкоголь из Франции и других стран ЕС

Трамп: США могут ввести пошлины в 200% на алкоголь из Франции и других стран ЕС
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Leah Millis/Reuters

США могут ввести 200% пошлины на алкогольные напитки из стран ЕС, включая вина, если Европа не отменит тарифы на виски. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в сети Truth Social.

Он отметил, что ЕС недавно ввел 50% пошлины на виски, и если они не будут отменены, США введут высокие пошлины на все вина и шампанское из Франции и других стран ЕС.

«Это будет выгодно для винодельческой отрасли в США», — добавил Трамп.

Президент охарактеризовал действия ЕС как «враждебные и недобросовестные», утверждая, что сообщество создано для того, чтобы использовать интересы США в своих целях.

12 марта в Еврокомиссии заявили, что Европейский союз примет ответные меры в связи с решением США ввести пошлины на товары, поставляемые из стран — членов регионального содружества.

26 февраля Дональд Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на товары из европейских государств, в том числе автомобили. По его словам, Вашингтон объявит о принятии соответствующего решения в скором времени.

Ранее в России также предложили ввести пошлины в 200% на французское вино.

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