Трамп пригрозил пошлинами в 200% на весь алкоголь из Франции и других стран ЕС

Трамп: США могут ввести пошлины в 200% на алкоголь из Франции и других стран ЕС

США могут ввести 200% пошлины на алкогольные напитки из стран ЕС, включая вина, если Европа не отменит тарифы на виски. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в сети Truth Social.

Он отметил, что ЕС недавно ввел 50% пошлины на виски, и если они не будут отменены, США введут высокие пошлины на все вина и шампанское из Франции и других стран ЕС.

«Это будет выгодно для винодельческой отрасли в США», — добавил Трамп.

Президент охарактеризовал действия ЕС как «враждебные и недобросовестные», утверждая, что сообщество создано для того, чтобы использовать интересы США в своих целях.

12 марта в Еврокомиссии заявили, что Европейский союз примет ответные меры в связи с решением США ввести пошлины на товары, поставляемые из стран — членов регионального содружества.

26 февраля Дональд Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на товары из европейских государств, в том числе автомобили. По его словам, Вашингтон объявит о принятии соответствующего решения в скором времени.

Ранее в России также предложили ввести пошлины в 200% на французское вино.