Макрон заявил о подготовке ответных мер против США на случай введения пошлин против ЕС

Европейский союз разрабатывает ответные меры на возможное введение США тарифов на европейские товары, но продолжает диалог с Вашингтоном. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала BFMTV.

Макрон отметил, что решение США о пошлинах для Канады и Мексики «непонятно» и негативно скажется на экономике как американских, так и европейских отраслей.

«Это не останется без ответа с нашей стороны. Готовя ответные шаги вместе с европейскими коллегами, мы продолжим прилагать усилия, чтобы убедить президента США», — подчеркнул он.

26 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки введут пошлины в 25% на товары из Евросоюза, включая автомашины. Он уточнил, что ЕС не принимает американские автомашины. Глава Белого дома добавил, что Евросоюз был сформирован, чтобы «обмануть» США.

После этого экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Европейскому союзу нужно нанести удар по Дональду Трампу.

Ранее Макрон высказался против перемирия на Украине.