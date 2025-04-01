На Украине назвали рабством соглашение с США по ресурсам

Украина по новому соглашению с США в сфере добычи редкоземельных металлов фактически продает себя в рабство. Об этом «Новости. Live» заявил депутат Верховной рады Алексей Мовчан.

«Мне кажется, что немного не хватает. Еще немного — и значит рабство. То есть некоторые вещи там не просто небезопасные, они страшные», — подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается вновь вести переговоры с Соединенными Штатами относительно соглашения об освоении украинских природных ресурсов.

31 марта украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в офисе президента Зеленского отметил, что США и Украина провели первый длинный разговор по новому проекту сделки о полезных ископаемых.

27 марта депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что сорванное во время поездки Зеленского в Вашингтон соглашение по полезным ископаемым было намного выгоднее для Украины, чем предложенное сейчас.

Киев намерен добиваться пересмотра условий предложенного Трампом соглашения. Украинские чиновники опасаются, что сделка негативно скажется на вступлении страны в ЕС и фактически обяжет Киев вернуть всю ранее полученную помощь. Накануне Зеленский отказался признавать полученную от США помощь как долг, требующий погашения. По данным СМИ, в украинском правительстве соглашение, предложенное Вашингтоном, сравнили с репарациями после проигранной войны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве заявили, что сделка по редкоземельным металлам противоречит конституции Украины.