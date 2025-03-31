США и Украина обсудили новый проект соглашения по ископаемым

«Общественное»: США и Украина провели разговор по новой сделке по ископаемым

США и Украина провели первый длинный разговор по новому проекту сделки о полезных ископаемых. Работа команд продолжается, сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в офисе президента страны Владимира Зеленского.

«Украина и Соединенные Штаты провели первый длительный разговор по драфту соглашения об ископаемых, который предложила американская сторона…. Это произошло в пятницу, 28 марта, и работа между командами с участием юристов продолжается», — говорится в публикации.

27 марта депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что сорванное во время поездки Зеленского в Вашингтон соглашение по полезным ископаемым было намного выгоднее для Украины, чем предложенное сейчас. Помимо недр сейчас оно охватывает инфраструктуру добычи и перевалки. В случае дальнейших конфликтов могут добавиться еще и объекты энергетики.

Как рассказал другой депутат Рады Ярослав Железняк, ознакомившись с новым проектом, в этот раз договор между Киевом и Вашингтоном касается всех полезных ископаемых. Кроме того, он будет бессрочным, а изменения можно вносить только с разрешения США.

По данным агентства Bloomberg, украинские власти намерены добиваться пересмотра предложенных Трампом условий. Они опасаются, что эта сделка негативно скажется на вступлении Украины в Евросоюз и обяжет Киев вернуть всю ранее полученную помощь.

Глава Белого дома, видя подобные настроения, предрек Владимиру Зеленскому «очень большие проблемы», если он попытается отказаться от сделки.

Ранее в Киеве заявили, что сделка по редкоземельным металлам противоречит конституции Украины.