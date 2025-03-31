В Киеве заявили, что сделка по редкоземельным металлам противоречит конституции Украины

Условия сделки с США о добыче редкоземельных металлов на украинской территории противоречат конституции Украины, в частности, пункту о вступлении страны в ЕС. Об этом заявил советник главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко в эфире телеканала «Рада» на YouTube.

«Соглашение может казаться нам неприемлемым... Но то, что противоречит конституции, противоречит евроинтеграции», — сказал он.

31 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский собирается отказаться от ресурсной сделки. В случае отказа у украинского лидера будут «большие проблемы», подчеркнул Трамп.

27 марта агентство Bloomberg писало, что новая редакция соглашения о партнерстве между Вашингтоном и Киевом, которую подготовила администрация президента США Дональда Трампа, предусматривает полный контроль Вашингтона над будущими инвестициями в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на территории Украины. В документе не содержится никаких гарантий безопасности для Украины.

Киев намерен добиваться пересмотра условий предложенного Трампом соглашения. Украинские чиновники опасаются, что сделка негативно скажется на вступлении страны в ЕС и фактически обяжет Киев вернуть всю ранее полученную помощь. Накануне Зеленский отказался признавать полученную от США помощь как долг, требующий погашения. По данным СМИ, в украинском правительстве соглашение, предложенное Вашингтоном, сравнили с репарациями после проигранной войны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Bloomberg сравнил сделку Украины и США по ресурсам с эксплуатацией Бельгией африканцев.