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Трамп заявил о попытках Зеленского вновь вести переговоры с США по сделке о ресурсах

Трамп: Зеленский вновь пытается вести переговоры с США по сделке о ресурсах
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Brian Snyder/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пытается вновь вести переговоры с Соединенными Штатами относительно соглашения об освоении украинских природных ресурсов, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, Зеленский должен оправдать надежды. Президент США отметил, что его украинский коллега пытается перезаключить договор о редкоземельных металлах. Трамп подчеркнул, что некомпетентность бывшего президента США Джо Байдена не позволила ему требовать у Украины редкоземельные металлы или просить обеспечения теми или иными гарантиями ранее выданных Киеву американских кредитов.

31 марта украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в офисе президента Зеленского заявил, что США и Украина провели первый длинный разговор по новому проекту сделки о полезных ископаемых.

27 марта депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что сорванное во время поездки Зеленского в Вашингтон соглашение по полезным ископаемым было намного выгоднее для Украины, чем предложенное сейчас.

Ранее в Киеве заявили, что сделка по редкоземельным металлам противоречит конституции Украины.

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