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Трамп прибегнет к пошлинам против России, если по Украине не будет прогресса

Трамп не хочет пошлин против РФ, но введет их в отсутствие прогресса по Украине
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Leah Millis/Reuters

Американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме сказал, что не хотел бы вводить вторичные пошлины (тарифы, которые могут быть введены на товары из стран, закупающих нефть у РФ) на российскую нефть.

По мнению политика, у него есть возможность добиться соглашения по урегулированию украинского конфликта, а если такая сделка будет заключена, «это будет того стоить».

«Я бы хотел убедиться, что он (президент России Владимир Путин. — «Газета.Ru») доведет дело до конца, и я думаю, так и будет. Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть. Но я считаю, что сделал бы это, если бы он не выполнил свою работу», — заявил лидер США.

30 марта Трамп пригрозил пойти на такие меры, если мирное соглашение с Украиной не будет подписано в ближайшее время. Так он отреагировал на предложение Путина ввести в республике временное управление под эгидой ООН, чтобы провести там выборы. Американский президент подчеркнул, что был «очень зол» на российского коллегу, но гнев «быстро рассеется», если тот «поступит правильно».

Ранее Трамп установил Путину «психологический дедлайн» для прекращения огня на Украине.

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