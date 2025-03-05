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Трамп анонсировал взаимные пошлины против ряда стран

Трамп: США с 2 апреля введут взаимные пошлины против некоторых стран
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Brian Snyder/Reuters

США с 2 апреля введут новые, ответные пошлины на импортные товары. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления перед палатой представителей и сенатом конгресса, трансляция идет на сайте палаты представителей.

«Если вы не производите свой продукт в Америке, то при администрации Трампа вы будете платить тарифы, а в некоторых случаях — довольно значительные», — сказал он.

По словам главы государства, другие страны десятки лет применяли пошлины против Соединенных Штатов, и теперь очередь Вашингтона использовать их против них.

«В среднем Европейский союз, Китай, Бразилия, Индия, Мексика и Канада взимают с нас гораздо более высокие пошлины, чем мы с них», — продолжил американский лидер.

Он назвал эту ситуацию «крайне несправедливой».

«Второго апреля вступают в силу взаимные тарифы. Что бы они ни наложили на нас, мы наложим на них. Это будет взаимное действие: что бы они ни сделали, мы ответим тем же», — добавил политик.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления президента США.

26 февраля Трамп сообщил, что Соединенные Штаты введут пошлины в 25% на товары из Евросоюза, включая автомобили.

19 февраля президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия и США работают по вопросам экономики, космоса, на энергетических рынках и по другим направлениям.

Ранее Трамп заявил о начале «золотого века» Америки.

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