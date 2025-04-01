Глава МИД Китая заявил о длительном пути к миру на Украине

Глава МИД Китая Ван И: путь к миру на Украине еще далек

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И подчеркнул существенные расхождения позиций противоборствующих сторон украинского конфликта по ключевым вопросам. Путь к миру еще далек, заявил он в интервью РИА Новости.

«Стороны по целому ряду ключевых вопросов все еще значительно расходятся, путь к восстановлению мира далек», — сказал дипломат, указав на сложные корни кризиса.

Ван И прибыл в Россию с официальным визитом, который продлится с 31 марта по 2 апреля, по приглашению Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. В ходе визита планируется обсуждение целого ряда вопросов, включая перспективы дальнейшего развития российско-китайских отношений, взаимодействие на высшем уровне и актуальные проблемы международной повестки дня, с особым учетом ситуации на Украине. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков подтвердил ожидания Кремля относительно встречи Владимира Путина с Ван И в ближайшее время.

Ранее Китай отказался участвовать в диалоге России и США.