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Судьи, выносившие приговор Марин Ле Пен, получили угрозы

Совет магистратов Франции: судьи, выносившие приговор Ле Пен, получили угрозы
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Benoit Tessier/Reuters

Высший совет магистратов Франции сообщил о поступающих угрозах в адрес судей, которые вынесли приговор лидеру партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Угрозы лично в адрес судей, ведущих это дело, а также заявления политиков о «справедливости» преследования или приговора неприемлемы для демократического общества», — подчеркивается в заявлении.

Совет выразил обеспокоенность резкими реакциями на решение суда, которые, по его мнению, подрывают независимость судебной системы.

Кроме того, офис первого председателя апелляционного суда Жака Булара подтвердил, что в соцсетях зафиксированы «личные нападки на трех судей коллегии». Ведомство призвало общество и политиков к сдержанности в оценках судебных решений.

31 марта Ле Пен и восемь депутатов от ее партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом. Однако приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Ле Пен назвала свой приговор политическим решением. Она сообщила, что не будет просить президента Франции Макрона о помиловании.

Ранее Дональд Трамп сравнил приговор Ле Пен с разбирательствами в отношении него в США.

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