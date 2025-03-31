«Мне было все понятно»: Ле Пен оценила вынесенный ей приговор

Глава партии французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сочла политическим решение суда, приговорившего ее к четырем годам лишения свободы и немедленному отказу в избирательных правах на пять лет, передает TF1.

По словам политика, она с первых часов знала, что отношение к ней во время судебного процесса будет «максимально предвзятым».

«Суд объяснил, что апелляция бесполезна, чтобы не дать мне быть кандидатом, так что это политическое решение. Мне было все понятно», — сказала Ле Пен.

Она добавила, что как можно скорее подаст апелляцию.

31 марта Ле Пен и восемь депутатов от ее партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом. Однако приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Ранее в России сочли решение против Ле Пен «судебной диктатурой».