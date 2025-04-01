Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп сравнил приговор Ле Пен с разбирательствами в отношении него в США

Трамп назвал приговор Ле Пен схожим со своим судебным делом
close
Ludovic Marin/Pool/AP

Президент США Дональд Трамп провел параллель между судебным преследованием лидера французских националистов Марин Ле Пен и своим собственным делом в США. Об этом он заявил, комментируя приговор в адрес Ле Пен, передает ТАСС.

«Это большое дело. Это очень большое дело. Я в полной мере осведомлен об этом. Многие считали, что ее ни в чем не признают виновной», — отметил Трамп.

Он не уточнил детали сравнения, но подчеркнул схожесть правовых процедур.

31 марта Ле Пен и восемь депутатов от ее партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом. Однако приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Ле Пен назвала свой приговор политическим решением. Она сообщила, что не будет просить президента Франции Макрона о помиловании.

Ранее Дмитрий Медведев назвал приговор Ле Пен «быстро состряпанным решением».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами