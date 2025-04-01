«Нет и еще раз нет»: Ле Пен отказалась просить Макрона о помиловании

Ле Пен сообщила, что не будет просить президента Франции Макрона о помиловании

Во Франции глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен после приговора суда, запретившего ей участвовать в выборах, в эфире TF1 сообщила, что не будет просить президента Эммануэля Макрона о помиловании.

«Нет и еще раз нет, поскольку помилование касается окончательного решения, но дело не находится на этой стадии», — сказала политик в ответ на соответствующий вопрос.

Она выразила надежду на то, что апелляционный суд сможет непредвзято отнестись к ее делу, и добавила, что в демократии решать должны избиратели.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ле Пен и восемь депутатов от партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте. Приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Ранее в России назвали решение против Ле Пен «судебной диктатурой».