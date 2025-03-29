Китай отказался участвовать в совместном диалоге России и США

Китай отказался участвовать в диалоге РФ и США по стратегической стабильности

Китай пока не готов присоединиться к возможным переговорам России и США по стратегической стабильности. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Он напомнил, что Пекин до последнего момента занимал четкую позицию о том, что пока он не готов присоединяться к такому диалогу, тем более если он будет касаться вопросов контроля над вооружениями или сокращения стратегических наступательных вооружений.

В Китае отмечали, что уровень таких вооружений в стране пока не сопоставим с тем, что имеется в арсеналах США и РФ, добавил дипломат.

27 марта заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что пока рано говорить о запуске диалога с США по стратегической стабильности.

Как отметил дипломат, отношения между РФ и США еще не претерпели каких-либо «глубоких изменений». До тех пор, пока этого не произойдет, Москва и Вашингтон не смогут начать диалог по стратегической стабильности.

Ранее в США заявили, что Трамп считает Путина «умным, любезным и приятным другом».