Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай отказался участвовать в совместном диалоге России и США

Китай отказался участвовать в диалоге РФ и США по стратегической стабильности
close
AP

Китай пока не готов присоединиться к возможным переговорам России и США по стратегической стабильности. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Он напомнил, что Пекин до последнего момента занимал четкую позицию о том, что пока он не готов присоединяться к такому диалогу, тем более если он будет касаться вопросов контроля над вооружениями или сокращения стратегических наступательных вооружений.

В Китае отмечали, что уровень таких вооружений в стране пока не сопоставим с тем, что имеется в арсеналах США и РФ, добавил дипломат.

27 марта заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что пока рано говорить о запуске диалога с США по стратегической стабильности.

Как отметил дипломат, отношения между РФ и США еще не претерпели каких-либо «глубоких изменений». До тех пор, пока этого не произойдет, Москва и Вашингтон не смогут начать диалог по стратегической стабильности.

Ранее в США заявили, что Трамп считает Путина «умным, любезным и приятным другом».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами