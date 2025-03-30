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В Совфеде объяснили угрозы Трампа по поводу пошлин на нефть из РФ

Сенатор Климов: Трамп угрожает пошлинами из-за критики за общение с Россией
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Алексей Куденко/РИА Новости

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в комментарии «Ленте.ру» связал угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на нефть из РФ с критикой в его адрес за общение с Москвой.

По словам сенатора, американского политика осуждают за сближение с Россией, о котором пока никто не вел речь.

»Трамп, я думаю, говорит это не нам, а своим оппонентам внутри Соединенных Штатов Америки и других стран НАТО», — выразил мнение Климов.

Он отметил, что сейчас речь идет о нормализации отношений между двумя сверхдержавами, и призвал смотреть за реальными делами Трампа, а потом делать выводы.

До этого Трамп в телефонном интервью журналистке NBC Кристен Уэлкер пригрозил ввести пошлины в 25% на всю нефть из России в случае невозможности заключить соглашение по урегулированию на Украине из-за позиции Москвы. В разговоре с журналисткой лидер США также заявил, что «взбешен» и «рассержен» словами российского коллеги Владимира Путина о легитимности украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее президент Ирана призвал США «исправиться» ради переговоров.

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