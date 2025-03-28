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Зеленский заявил, что не станет воспринимать помощь США как кредит

Зеленский заявил, что не признает военную помощь США долгом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не признает военную помощь США долгом. Его слова приводит «Страна.ua».

Украинский лидер заявил, что Киев получил от Вашингтона проект нового соглашения по критически важным полезным ископаемым, который «полностью отличается от прежнего рамочного документа». Зеленский подчеркнул, что Украина не будет воспринимать предоставленную военную помощь как долг.

«Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», — заявил украинский лидер.

Незадолго до этого газета Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника писала, что проект соглашения между Украиной и США о ресурсах вызывает опасения в Киеве из-за формулировок, которые могут трактоваться как обязательство выплаты репараций.

Проект, о котором идет речь, был передан Вашингтоном Киеву. Новый документ сделки по недрам вызвал волну возмущения новыми условиями, которые выдвинула американская сторона. Соглашение может поставить Киев в полную зависимость от Вашингтона. Превратится ли Украина в колонию США и какие варианты есть у Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме назвали неприемлемой помощь Украине только за счет США.

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