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Адвокат Ле Пен рассказал о ее реакции на приговор

Адвокат Босселю: Ле Пен была глубоко потрясена приговором по делу о растрате
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Кадр из видео/Europe 1/Youtube

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен была «глубоко потрясена» приговором по делу о растрате средств Европейского парламента, который вынес суд Парижа. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил адвокат политика Родольф Босселю.

31 марта Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ле Пен и восемь депутатов от «Национального объединения» признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.

Приговор политику означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Комментируя обвинительный приговор Ле Пен, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его попранием демократии.

Ранее стали известны детали суда над Ле Пен.

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