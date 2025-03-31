Адвокат Ле Пен рассказал о ее реакции на приговор

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен была «глубоко потрясена» приговором по делу о растрате средств Европейского парламента, который вынес суд Парижа. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил адвокат политика Родольф Босселю.
31 марта Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.
Ле Пен и восемь депутатов от «Национального объединения» признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.
Приговор политику означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.
Комментируя обвинительный приговор Ле Пен, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его попранием демократии.
Ранее стали известны детали суда над Ле Пен.