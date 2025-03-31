Медведев назвал приговор Ле Пен «быстро состряпанным решением»

Приговор лидеру фракции правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен является «быстро состряпанным решением». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он считает, что главный смысл данного решения — устранение лидера одной из крупнейших партий республики в преддверии президентских выборов 2027 года.

Зампред Совбеза также отметил, что похожий позор произошел в Румынии, где от участия в избирательном процессе под не менее надуманным предлогом был отстранен кандидат в президенты страны Кэлин Джорджеску.

31 марта Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ле Пен и восемь депутатов от «Национального объединения» признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.

Приговор политику означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Комментируя обвинительный приговор Ле Пен, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Европе «не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса».

Ранее стали известны детали суда над Ле Пен.