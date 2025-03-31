В Южной Корее заявили, что импичмент президента Южной Кореи «внимательно рассматривается»

Конституционный суд Южной Кореи «особенно внимательно» рассматривает дело об импичменте президента Юн Сок Ёля. Об этом во время парламентских слушаний заявил генсекретарь суда Ким Чжун Вон, его слова приводит агентство Рёнхап.

«Так как дело привлекает большой интерес общественности, судьи рассматривают дело с особой внимательностью», — сказал он.

По его словам, по этому вопросу «проводится множество встреч, обсуждения носят пристальный характер».

Суд провел последние слушания с прениями с участием обеих сторон — парламента и президента — 25 февраля.

В марте прокуратура Южной Кореи приняла решение освободить президента Юн Сок Еля из-под стражи.

До этого Юн в Конституционном суде принес извинения жителям страны за «путаницу и неудобства», вызванные его предложением о введении военного положения.

Юн Сок Еля арестовали 15 января по делу о мятеже. Это беспрецедентный случай в истории Южной Кореи, когда действующий президент был арестован следственным органом. Сам политик при этом заявил, что добровольно явился на допрос в прокуратуру и виновным он себя не признает.

Ранее Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.