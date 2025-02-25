Президент Южной Кореи в суде извинился перед народом

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в Конституционном суде принес извинения жителям страны за «путаницу и неудобства», вызванные его предложением о введении военного положения. Об этом пишет агентство «Рёнхап».

«Я хотел бы извиниться перед народом и поблагодарить вас <...> Военное положение было введено ради страны и народа, но я искренне извиняюсь за то, что в ходе этого процесса вызвал путаницу и неудобства для наших драгоценных людей», — отметил он.

В своем заявлении Юн неоднократно отверг обвинения в мятеже, выдвинутые против него в связи с объявлением военного положения. Юн также назвал «абсурдными» утверждения о том, что он отдал приказ об аресте политиков или удалении законодателей из здания Национальной ассамблеи.

Юн Сок Ёля арестовали 15 января по делу о мятеже. Это беспрецедентный случай в истории Южной Кореи, когда действующий президент был арестован следственным органом. Сам политик при этом заявил, что добровольно явился на допрос в прокуратуру и виновным он себя не признает.

3 декабря 2024 года президент Южной Кореи ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». После этого в Сеуле развернулись протесты, а гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами. Уже спустя несколько часов военное положение было отменено. Позже депутаты парламента Южной Кореи объявили Юну импичмент.

Ранее Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.