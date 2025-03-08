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Прокуратура Южной Кореи решила освободить президента из-под стражи

«Рёнхап»: прокуратура Южной Кореи решила освободить президента Юн Сок Еля
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The Presidential Office/Reuters

Прокуратура Южной Кореи приняла решение освободить президента Юн Сок Еля из-под стражи. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

По данным агентства, прокуратура дала соответствующее распоряжение 8 марта в порядке импичмента после того, как суд удовлетворил ходатайство Юна об отмене его ареста.

Следственная группа уведомила Сеульский центр заключения в Ыйване, где содержался южнокорейский лидер, о необходимости освободить Юна через день после решения суда. Таким образом, президент провел под стражей 52 дня.

До этого Юн в Конституционном суде принес извинения жителям страны за «путаницу и неудобства», вызванные его предложением о введении военного положения.

Юн Сок Еля арестовали 15 января по делу о мятеже. Это беспрецедентный случай в истории Южной Кореи, когда действующий президент был арестован следственным органом. Сам политик при этом заявил, что добровольно явился на допрос в прокуратуру и виновным он себя не признает.

Ранее Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.

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