В Турции отреагировали на приговор Ле Пен

Приговор суда в отношении лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен повлияет на будущее ультраправых во французской политике. Об этом заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (Ak Parti) Омер Челик, передает РИА Новости.

«Ле Пен — самый главный соперник (Президента Франции Эммануэля — «Газета.Ru») Макрона. В ближайшие дни мы увидим, как это повлияет на будущее ультраправых во французской политике», — сказал он.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ле Пен и восемь депутатов от партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.

Приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Ранее стали известны детали суда над Ле Пен.