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В МИД России прокомментировали приговор Ле Пен

Захарова: приговор Ле Пен показывает агонию либеральной демократии
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Кадр из видео/Europe 1/Youtube

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала приговор во Франции главе парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что приговор Ле Пен показывает агонию либеральной демократии.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приговор французскому политику попранием демократии.

В понедельник, 31 марта, Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет. Она и восемь депутатов от правой партии «Национального объединения» признаны виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европейском парламенте. Приговор подразумевает поражение в избирательных правах, что может помешать ей принять участие в выборах президента республики в 2027 году.

Ранее был назван процент готовых голосовать за Ле Пен на выборах президента французов.

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