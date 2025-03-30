Назван процент готовых голосовать за Ле Пен на выборах президента французов

Назван процент французов, готовых голосовать за главу парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на выборах президента в 2027 году. Результаты исследования Ifop опубликовало издание Journal du Dimanche.
В публикации отмечается, что было рассмотрено четыре варианта состава кандидатов в первом туре выборов. В каждом из них лидировала Ле Пен. За нее могут проголосовать до 37% французов, подчеркивает издание.
За ней в списках претендентов на пост президента оказался бывший премьер-министр страны Эдуар Филипп, на третьем месте основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.
До этого Ле Пен раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил об угрозе нападения России на Европу.
В декабре Марин Ле Пен стала самой выдающейся женщиной во Франции в 2024 году.
Согласно результатам исследования, за Ле Пен отдали голоса 30% опрошенных французов. При этом среди мужчин-респондентов за политика проголосовали 33%.
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