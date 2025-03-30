Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван процент готовых голосовать за Ле Пен на выборах президента французов

Ifop: 37% французов готовы голосовать за Ле Пен на выборах президента
close
Sarah Meyssonnier/Reuters

Назван процент французов, готовых голосовать за главу парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на выборах президента в 2027 году. Результаты исследования Ifop опубликовало издание Journal du Dimanche.

В публикации отмечается, что было рассмотрено четыре варианта состава кандидатов в первом туре выборов. В каждом из них лидировала Ле Пен. За нее могут проголосовать до 37% французов, подчеркивает издание.

За ней в списках претендентов на пост президента оказался бывший премьер-министр страны Эдуар Филипп, на третьем месте основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

До этого Ле Пен раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил об угрозе нападения России на Европу.

В декабре Марин Ле Пен стала самой выдающейся женщиной во Франции в 2024 году.

Согласно результатам исследования, за Ле Пен отдали голоса 30% опрошенных французов. При этом среди мужчин-респондентов за политика проголосовали 33%.

Ранее Ле Пен осудила решение США остановить помощь Украине

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами