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В Киев прибыли парламентские представители со всей Европы

Спикер Рады Стефанчук: в Киев прибыли парламентские представители из Европы

В Киев прибыли парламентские представители со всей Европы. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, слова которого передает агентство УНИАН в Telegram-канале.

Отмечается, что в столицу Украины прибыли спикеры и вице-спикеры парламентов Бельгии, Эстонии, Великобритании, Дании, Испании, Исландии, Литвы, Латвии, Люксембурга, Норвегии, Польши, Словении, Португалии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, а также представители Европейского парламента.

27 марта президент России Владимир Путин заявил, что гражданские власти Украины нелегитимны согласно своей же конституции. Как отметил лидер РФ, украинская конституция устроена так, что «все» назначаются главой государства, в том числе региональные органы власти. Если Владимир Зеленский сам нелегитимен, то «все остальные — тоже», подчеркнул Путин.

Он добавил, что в связи с этим нет никакой возможности заключать с нынешним режимом в Киеве какие-либо договоренности, чтобы они при этом являлись легитимными и признаваемыми по всему миру.

Также Путин предложил ввести внешнее управление на Украине под эгидой ООН для того, чтобы гарантировать проведение президентских выборов.

Ранее в конгрессе США заявили, что «маленький диктатор» Зеленский должен уйти в отставку.

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