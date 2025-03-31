В США заявили об изменении подхода Трампа к России

WP: высказывания Трампа в адрес Путина и России означают смену подхода к Москве

Последние высказывания президента США Дональда Трампа в адрес России и ее лидера Владимира Путина говорят о смене его подхода к Москве и конфликту на Украине. Такую оценку дает газета The Washington Post.

«Комментарии знаменуют собой изменение более мягкого подхода к России и ее президенту, который Трамп использовал в первые два месяца своей новой администрации», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что предыдущий подход администрации Трампа привел к ослаблению переговорных позиций Украины и стран НАТО.

До этого президент аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард заявлял, что агрессивно настроенные к России советники президента США Дональда Трампа, вероятно, увеличивают свое влияние в Вашингтоне из-за затягивания переговоров по Украине. Эксперт полагает, что личная досада Дональда Трампа на Москву растет, что демонстрирует один из последних постов в соцсети Truth Social, в котором речь идет о якобы «российской агрессии» и китайском экспансионизме в качестве оправдания интересов Вашингтона в Гренландии.

Ранее Трамп поинтересовался у президента Финляндии, можно ли доверять Путину.